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Общество

Базу отдыха «Нептун» реновируют в Куньинском районе

Базу отдыха «Нептун» реновируют в Куньинском районе, сообщили ПАИ в Фонде инвестразвития Псковской области.

Здесь и далее фото Фонда инвестразвития Псковской области.

Сейчас на территории базы отдыха идут строительные работы. «Успешно введены в эксплуатацию три жилых дома, следующие четыре в высокой стадии готовности, - уточнили в фонде. - Особенность проекта заключается в том, что все здания были разобраны до самого бруса, после чего прошли ремонт и модернизацию. Это позволило сохранить исторический облик зданий, при этом обеспечив их современным уровнем комфортности».

Кроме того, идёт обновление коммунальных сетей. «Уборные централизованные, подключение системы водоотведения запланировано для части домов в июле», - сообщили в фонде.

Рядом с обновленными домами появилась современная детская площадка с горкой, а также шатёр для проведения различных мероприятий под открытым небом. Идёт ремонт административного корпуса, включающего столовую.

Сейчас база отдыха «Нептун» работает и принимает гостей.

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Базу отдыха «Нептун» реновируют в Куньинском районе

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