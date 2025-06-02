Базу отдыха «Нептун» реновируют в Куньинском районе
Базу отдыха «Нептун» реновируют в Куньинском районе, сообщили ПАИ в Фонде инвестразвития Псковской области.
Сейчас на территории базы отдыха идут строительные работы. «Успешно введены в эксплуатацию три жилых дома, следующие четыре в высокой стадии готовности, - уточнили в фонде. - Особенность проекта заключается в том, что все здания были разобраны до самого бруса, после чего прошли ремонт и модернизацию. Это позволило сохранить исторический облик зданий, при этом обеспечив их современным уровнем комфортности».
Кроме того, идёт обновление коммунальных сетей. «Уборные централизованные, подключение системы водоотведения запланировано для части домов в июле», - сообщили в фонде.
Рядом с обновленными домами появилась современная детская площадка с горкой, а также шатёр для проведения различных мероприятий под открытым небом. Идёт ремонт административного корпуса, включающего столовую.
Сейчас база отдыха «Нептун» работает и принимает гостей.
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