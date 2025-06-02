Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Борьбу с борщевиком и реконструкцию сельских бань обсудил экономический комитет Собрания

Комитет по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания под председательством Андрея Козлова принял решение о необходимости скорейшего принятия федерального закона, предусматривающего дополнительные меры по борьбе с борщевиком Сосновского. Поводом для очередного обсуждения проблемы стало обращение нижегородских депутатов в правительство РФ, сообщили ПАИ в пресс-службе областного Собрания.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Андрей Козлов напомнил, что Земельный кодекс РФ обязывает проводить мероприятия по недопущению зарастания земель опасными сорными растениями только в отношении земель сельскохозяйственного назначения. Субъекты же ждут законопроект, который устанавливает такую обязанность для собственников всех категорий земель. Несмотря на то что многие регионы на протяжении нескольких лет пытаются бороться с борщевиком за счет собственных бюджетов, эти усилия не привели к глобальному снижению распространения борщевика Сосновского. «Надо сказать, что в Псковской области не так всё плохо – программа работает, 25 млн рублей выделено, и деньги эти муниципалитеты осваивают почти в полном объёме. Но все собственники земель должны иметь одинаковые обязанности по недопущению зарастания своих участков борщевиком», – отметил Андрей Козлов. Все члены комитета проголосовали в поддержку обращения.

Депутаты также рассмотрели обращение парламентариев из Ленинградской области. «Уже несколько лет действует федеральная программа «Комплексное развитие сельских территорий». На выделенные государством средства многое восстановили и сделали. Сейчас эта программа существенно видоизменилась с акцентом на опорных населённых пунктах, и в связи с этим наши коллеги предлагают добавить в перечень мероприятий КРСП реконструкцию сельских бань», – пояснил суть инициативы Андрей Козлов. Председатель комитета подчеркнул, что услуги муниципальных бань особенно востребованы в сельской местности малообеспеченными категориями граждан, однако доходы местных бюджетов не позволяют органам местного самоуправления провести их ремонт и реконструкцию.

Члены комитета поддержали инициативу с оговоркой, что решение о включении объекта в программу необходимо принимать с учетом анализа востребованности банных услуг в муниципалитете.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












02 июня 2025

Совместные учения провели «ЛизаАлерт» и силовики в Пскове
02 июня 2025

Елена Шацкова стала гостьей программы «Бизнес-ланч». Главное
02 июня 2025

Сильная ли конкурентная среда в сфере изучения английского, рассказала эксперт
02 июня 2025

Пришкольные лагеря Псковской области начали свою работу
02 июня 2025

Образовательные возможности ПсковГУ презентовали в семи городах Индии
02 июня 2025

Борьбу с борщевиком и реконструкцию сельских бань обсудил экономический комитет Собрания
02 июня 2025

Об оставшихся дорожных работах на улице Генерала Маргелова в Пскове рассказал Борис Елкин
02 июня 2025

Базу отдыха «Нептун» реновируют в Куньинском районе

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...