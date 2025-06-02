Штраф за шумные машины и мотоциклы предложили увеличить в 40 раз

18:59, 02 июня 2025, ПАИ

В Государственную Думу России был внесён законопроект, который предлагает усилить ответственность граждан за эксплуатацию транспортных средств, уровень шума и выбросов загрязняющих веществ которых превышают допустимые нормы. Документ опубликован на сайте нижней палаты парламента.

Также законопроект предусматривает ужесточение ответственности должностных лиц за допуск таких транспортных средств к эксплуатации.

В случае принятия законопроекта административный штраф для граждан составит 20 тысяч рублей, для должностных лиц – от 20 тысяч до 30 тысяч рублей.

«Предлагаемый размер штрафов соответствует запросам общества о создании комфортной городской среды, обеспечении тишины и покоя граждан, а также о снижении негативного воздействия транспортных средств на окружающую среду», – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В настоящее время административный штраф за эксплуатацию механических транспортных средств с превышением норм содержания загрязняющих веществ в выбросах или норм уровня шума составляет 500 рублей. За допуск таких транспортных средств к эксплуатации должностные лица могут быть оштрафованы на сумму от 500 до 1000 рублей. Эти штрафы были установлены более десяти лет назад и, по мнению депутатов, не соответствуют современным реалиям из-за инфляции, пишут «Известия».

«Существующее правовое регулирование не обеспечивает эффективного контроля за соблюдением гражданами и должностными лицами установленных норм, поскольку не является достаточным», — подчёркивают авторы законопроекта.