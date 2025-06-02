Отключения электричества запланированы в Печорском округе с 3 по 6 июня

19:59, 02 июня 2025, ПАИ

С 3 по 6 июня в некоторых населённых пунктах Печорского округа будут проводиться плановые отключения электроэнергии, пишет районная газета «Печорская правда» со ссылкой на местную администрацию.

Так, во вторник, 3 июня, с 09:00 до 17:00 света не будет в деревнях Кривск (частично), Загорье (Новый Изборск), Соха, Кукуевка. В тот же день с 09:00 до 17:00 запланированы отключения в Печорах на улицах Советской и Кузнечной (частично), Проценко, Торфяной, Полевой, Лесной.

4 июня с 09:00 до 17:00 подачу электроэнергии приостановят в деревнях Глазово, Загорье (Новый Изборск), Соха, Кукуевка (полностью). Также в среду с 09:00 до 17:00 в Печорах не будет электричества в домах на Овражной улице, а также на Кузнечной, Рижской и Пограничной улицах.

5 июня с 09:00 до 17:00 света не будет в деревнях Велье, Михалёво (хутор Лесок) (полностью).

6 июня с 09:00 до 17:00 частично электроэнергию отключат в деревне Тайлово (частично), а также в деревнях Мотовилово, Матылино, Дубровка, Пасека (полностью).

Для получения дополнительной информации можно обратиться по телефону горячей линии 8-800-220-0-220.