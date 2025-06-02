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Общество

Семьи из Псковской области могут выиграть пять миллионов рублей

Жителей Псковской области приглашают стать участниками II Всероссийского конкурса «Это у нас семейное» и выиграть пять миллионов рублей. В семейном конкурсе принимают участие представители трёх поколений – дети, родители и бабушки или дедушки, сообщается в официальном телеграм-канале Псковской области.

Фото здесь и далее: организаторы

В команде должен быть ребёнок в возрасте с 5 до 17 лет. Минимальный состав – четыре человека.

Участникам предстоит пройти дистанционные задания от семейных рецептов до составления древа (выполняются всей семьёй). После регистрации команда получает доступ к обязательным заданиям: видеовизитке, анкетам «История семьи», «Традиции семьи» и «Интересные факты».

Очные полуфиналы в округах пройдут в осенне-зимний период. Финал конкурса запланирован на 2026 год.

Победители получат сертификат на улучшение жилищных условий в размере пяти миллионов рублей, семейное путешествие по России, подарки партнёров конкурса и другие призы.

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