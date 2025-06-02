Вопросы поддержки предпринимателей Псковской области обсудил ​Михаил Ведерников с главой «Опоры России»

21:15, 02 июня 2025, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провёл рабочую встречу с президентом Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александром Калининым сегодня, 2 июня, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

Глава региона обратил внимание на значимую роль организации в консолидации бизнес-сообщества, государства и граждан для формирования благоприятных условий развития предпринимательской деятельности и экономики в регионе и стране. «Деятельность «Опоры России» направлена на защиту прав и интересов предпринимателей. Мы тоже уделяем этому большое внимание. Знаю, что активно сотрудничаете с центром «Мой бизнес» – провели целый ряд совместных форумов», – отметил Михаил Ведерников и поинтересовался, есть ли необходимость усилить сотрудничество сторон в вопросах поддержки субъектов МСП в регионе.

Александр Калинин подчеркнул, что у правительства Псковской области и регионального отделения «Опоры России» выстроено конструктивное взаимодействие.

Руководитель общероссийской общественной организации в целом обратил внимание на динамичное развитие региона: за последние годы бюджет области вырос почти в 1,5 раза, количество предприятий малого и среднего бизнеса достигло 20 тысяч, число действующих самозанятых граждан приблизилось к 40 тысячам. Вклад МСП в валовой региональный продукт составляет около 30 %. В Псковской области успешно реализован национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

«Отделение «Опоры России» настроено на развитие. Уверен, что благодаря совместной работе бизнеса и власти такая динамика сохранится», – сказал Александр Калинин.

В продолжение встречи Михаил Ведерников и Александр Калинин обсудили основные направления дальнейшего сотрудничества правительства области и общественной организации. Губернатор также выразил готовность продолжать сотрудничество с руководством реготделения.