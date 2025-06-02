Пропавшего в Дно подростка нашёл полицейский
Пропавший в городе Дно Псковской области подросток найден живым сотрудниками полиции, сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка. ПАИ» со ссылкой на УМВД России по Псковской области.
«УМВД России по Псковской области выражает благодарность всем, кто принимал участие в поисках, в том числе информационно», – отметили в ведомстве.
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