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Общество

Пропавшего в Дно подростка нашёл полицейский

Пропавший в городе Дно Псковской области подросток найден живым сотрудниками полиции, сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка. ПАИ» со ссылкой на УМВД России по Псковской области.

Фото: УМВД России по Псковской области

«УМВД России по Псковской области выражает благодарность всем, кто принимал участие в поисках, в том числе информационно», – отметили в ведомстве.

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