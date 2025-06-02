Время деятельных и инициативных: чего ждать от июня

22:10, 02 июня 2025, ПАИ

Дела сдвигаются с мёртвой точки, появляются новые идеи. Об этом – в прогнозе астролога и колумниста ПАИ Натальи Барановой на первый месяц лета.

Июнь начинается очень активно, на лёгких и созидательных энергиях близнецовского новолуния. Его шлейф мы ощущаем всю первую неделю месяца. Она хороша для новых проектов в сфере рекламы, информации, пиара, маркетинга. Отлично подходит для обучения, запуска авторских курсов, мозговых штурмов, поиска нужной информации и расширения списка своих контактов. Школьникам и студентам будет легче сдавать экзамены и зачёты. Если хотите с кем-то договориться по важному вопросу, проще всего это будет сделать с 1 по 4 июня. Но начало месяца плохо подходит для больших покупок и серьёзных финансовых операций. Их лучше отложить хотя бы до второй недели июня.

Если в вашей жизни давно присутствует неразрешённый вопрос или сложная проблема, первые дни июня могут поспособствовать приходу свежей информации именно по вашему запросу. Сами пробуйте смотреть на ситуацию с нового ракурса, искать новые ходы. Многие буксующие ситуации получают шанс сдвинуться с мёртвой точки. Иногда, правда, не тем путём, которым вы планировали.

Если вы планируете важные перемены в профессиональной жизни, лучше успевать в первой декаде июня. Потом процессы пойдут сложнее. То же самое относится к важным инициативам на рабочем месте. Если вы хотите внести рационализаторское предложение, лучше подходить с ним к начальству до 10 июня, потом можно встретить сопротивление.

Самым удачным месяц будет для людей, занимающихся рекламой, пиаром, искусством, ведением блогов, общественной и социальной деятельностью: он может принести им новые интересные возможности, шансы реализовать самые амбициозные планы.

Для людей, работающих в госструктурах в высоких должностях, июнь может быть сложным месяцем: придётся выдержать проверку на прочность и лояльность системе. Пока с инициативами лучше повременить.

Полнолуние 11 июня как раз подсветит проблемные стороны в ваших отношениях на работе и в семье. В свете вновь открывшихся обстоятельств, возможно, придётся подкорректировать свои планы. Глобально полнолуние поможет ответить на вопрос, куда и с кем двигаться дальше и как масштабировать процессы своей жизни.

Период 9–13 июня неудачен для обращения в госструктуры, решения любых вопросов, связанных с документами, визами, справками. Могут быть конфликты с чиновниками и представителями власти.

Середина июня выглядит достаточно напряжённой, поэтому главной рекомендаций будет не совершать непродуманных действий, не лезть на рожон, не ввязываться в конфликт, если нет достаточных ресурсов. Также будьте внимательнее за рулём и в обращении с электробытовыми приборами: риски аварий, пожаров и травм возрастают. Особенно напряжённый в этом смысле период с 10 по 19 июня.

Зато вторая декада июня хороша для укрепления близких отношений, семейных и родственных связей. Романтические отношения в целом движутся в сторону укрепления и стабилизации, переходят на более глубокий уровень. Если вы что-то хотите прояснить во взаимоотношениях со второй половиной – действуйте.

Если вы планируете масштабные перемены в бизнесе, то самое подходящее время – третья декада июня. Не сдавайтесь, даже если сталкиваетесь с сопротивлением со стороны внешнего мира: энергии, чтобы продавить ситуацию в нужном вам направлении, должно хватить. Сила будет на стороне тех, кто упорен, рационален, внимателен к деталям. Самую большую активность стоит развивать с 26 июня и до конца месяца.

Новолуние 25 июня позволит оценить перспективу и при необходимости спланировать дальнейшие действия. Можно будет увидеть ключевое направление деятельности на ближайшие несколько месяцев.

Самый конец месяца хорош для выступлений на публику, в целом для выходов в свет и тусовок, где можно себя показать и завязать нужные связи на перспективу. Однако есть риск столкнуться с пусканием пыли в глаза со стороны окружающих. Главная рекомендация – трезво оценивать ситуацию, смотреть не на слова, а на дела.

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