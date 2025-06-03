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Общество

На нескольких улицах Пскова меняется схема движения транспорта

В связи с проведением дорожных работ с 3 июня меняется схема движения на некоторых улицах Пскова, сообщили ПАИ в администрации города.

Фото: ПАИ

На улице Народной в районе здания №10 закрывается одна полоса движения при движении от улицы Розы Люксембург в сторону Рижского проспекта до 5 мая.

До 4 июня с 8:00 до 17:00 закрывается участок автомобильной дороги на Красноармейской набережной в районе пересечения с Казарменным переулком. В ночное время с 17:00 до 8:00 движение будет восстановлено.

Псковичей просят учесть эту информацию при планировании поездок, внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда.

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