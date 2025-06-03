Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Вакцину от рака российские пациенты смогут получить уже осенью

Первые пациенты могут начать получать новую российскую мРНК-вакцину для терапии онкозаболеваний уже в сентябре-октябре, сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. Обэ том пишет ТАСС.

Фото: ПАИ

«Основная стратегия, как надо создавать и использовать этот вакцинный препарат, уже существует. И не просто существует, а в течение этого лета она должна быть утверждена различными регуляторными органами, чтобы в сентябре-октябре этот препарат начали получать первые онкологические больные», - сказал Гинцбург.

По его словам, могут быть внесены дополнения и изменения, которые повлияют и на время, и на стоимость создания вакцин. «Возможно, со временем и, соответственно, на качественно новый уровень выведет определенная, соответственно, форма лечения рака, потому что количество онкологических заболеваний - чисто гистологически, фенотипически - в настоящее время превышает уже число 300», - пояснил он.

Гинцбург выделил три этапа программы: на первом должны быть разработаны математические алгоритмы, которые на основе генетической информации каждого конкретного онкобольного будут составлять чертеж мРНК, она и будет служить основой для вакцины. На основе этого чертежа на заводе на территории Центра имени Гамалеи будет производиться лекарственный препарат в виде мРНК, которая будет кодировать необходимые пептиды и белки, а те будут стимулировать у больного его иммунную систему, а та, в свою очередь, будет «натравлена» на раковые клетки больного. Будет уничтожаться не только сама опухоль, но и метастазы.

Впоследствии препарат будет поступать в онкологические клиники, в ведущие центры - Московский научно-исследовательский онкологический институт им. П. А. Герцена и НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохин, где в настоящее время подбирают группу больных, которые будут получать этот препарат. По его словам, чтобы сделать этот процесс национально независимым и снизить стоимость конечного продукта, необходимо производить все компоненты на территории страны. «Надеюсь, в этом году материальные денежные моменты будут решены, и в начале следующего года, может, в конце следующего года мы уже будем иметь, соответственно, выполненный второй этап», - сказал Гинцбург.

На третьем этапе, который может быть начат одновременно со вторым, по мнению ученого, необходимо создавать собственную информационную базу онкологических больных - базу их генетического материала. «Для разработки конструкции МРНК, которая лежит в основе вакцины против онкозаболеваний, можно было бы для создания этой мРНК подключать мощности и возможности искусственного интеллекта, который позволит создавать вакцину уже не в течение недель, а в течение часов», - добавил Гинцбург.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












03 июня 2025

Борис Елкин призвал жителей Пскова выбрать объекты для благоустройства в 2026 году
03 июня 2025

Оптимизировать работу муниципальных предприятий в сфере ЖКХ предложил Александр Котов
03 июня 2025

​Участники отряда «Дружина» на катерах будут следить за порядком на псковских водоёмах
03 июня 2025

Остаётся 10 дней до конца онлайн-голосования по программе «Формирование комфортной городской среды»
03 июня 2025

Вакцину от рака российские пациенты смогут получить уже осенью
03 июня 2025

На нескольких улицах Пскова меняется схема движения транспорта
03 июня 2025

Дефицит медицинских кадров уменьшился в Псковской области
02 июня 2025

В Псковской области инспекторов ПДН поздравили с профессиональным праздником

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...