Вакцину от рака российские пациенты смогут получить уже осенью

07:45, 03 июня 2025, ПАИ

Первые пациенты могут начать получать новую российскую мРНК-вакцину для терапии онкозаболеваний уже в сентябре-октябре, сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. Обэ том пишет ТАСС.

«Основная стратегия, как надо создавать и использовать этот вакцинный препарат, уже существует. И не просто существует, а в течение этого лета она должна быть утверждена различными регуляторными органами, чтобы в сентябре-октябре этот препарат начали получать первые онкологические больные», - сказал Гинцбург.

По его словам, могут быть внесены дополнения и изменения, которые повлияют и на время, и на стоимость создания вакцин. «Возможно, со временем и, соответственно, на качественно новый уровень выведет определенная, соответственно, форма лечения рака, потому что количество онкологических заболеваний - чисто гистологически, фенотипически - в настоящее время превышает уже число 300», - пояснил он.

Гинцбург выделил три этапа программы: на первом должны быть разработаны математические алгоритмы, которые на основе генетической информации каждого конкретного онкобольного будут составлять чертеж мРНК, она и будет служить основой для вакцины. На основе этого чертежа на заводе на территории Центра имени Гамалеи будет производиться лекарственный препарат в виде мРНК, которая будет кодировать необходимые пептиды и белки, а те будут стимулировать у больного его иммунную систему, а та, в свою очередь, будет «натравлена» на раковые клетки больного. Будет уничтожаться не только сама опухоль, но и метастазы.

Впоследствии препарат будет поступать в онкологические клиники, в ведущие центры - Московский научно-исследовательский онкологический институт им. П. А. Герцена и НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохин, где в настоящее время подбирают группу больных, которые будут получать этот препарат. По его словам, чтобы сделать этот процесс национально независимым и снизить стоимость конечного продукта, необходимо производить все компоненты на территории страны. «Надеюсь, в этом году материальные денежные моменты будут решены, и в начале следующего года, может, в конце следующего года мы уже будем иметь, соответственно, выполненный второй этап», - сказал Гинцбург.

На третьем этапе, который может быть начат одновременно со вторым, по мнению ученого, необходимо создавать собственную информационную базу онкологических больных - базу их генетического материала. «Для разработки конструкции МРНК, которая лежит в основе вакцины против онкозаболеваний, можно было бы для создания этой мРНК подключать мощности и возможности искусственного интеллекта, который позволит создавать вакцину уже не в течение недель, а в течение часов», - добавил Гинцбург.