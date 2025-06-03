Оптимизировать работу муниципальных предприятий в сфере ЖКХ предложил Александр Котов

08:51, 03 июня 2025, ПАИ

Оптимизировать работу муниципальных предприятий в сфере ЖКХ предложил председатель Псковского областного Собрания Александр Котов на рабочей встрече губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с фракциями Собрания.

«Хочу обратить внимание на состояние дел в муниципальных предприятиях ЖКХ. Мне кажется, что нужно идти по пути оптимизации их работы, потому что них нет ни кадров, ни руководителей», - сказал Александр Котов.

Михаил Ведерников отметил, что даст поручение по этому вопросу: будет сформирована рабочая группа с представителями областного Собрания, руководителями наиболее успешных предприятий, представителями муниципалитетов. «Возможно, даже проведём стратсессию, пригласим коллег из Минстроя, посмотрим, какие есть кейсы, что можно реализовать», - добавил губернатор.