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Общество

Оптимизировать работу муниципальных предприятий в сфере ЖКХ предложил Александр Котов

Оптимизировать работу муниципальных предприятий в сфере ЖКХ предложил председатель Псковского областного Собрания Александр Котов на рабочей встрече губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с фракциями Собрания.

«Хочу обратить внимание на состояние дел в муниципальных предприятиях ЖКХ. Мне кажется, что нужно идти по пути оптимизации их работы, потому что них нет ни кадров, ни руководителей», - сказал Александр Котов.

Михаил Ведерников отметил, что даст поручение по этому вопросу: будет сформирована рабочая группа с представителями областного Собрания, руководителями наиболее успешных предприятий, представителями муниципалитетов. «Возможно, даже проведём стратсессию, пригласим коллег из Минстроя, посмотрим, какие есть кейсы, что можно реализовать», - добавил губернатор.

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