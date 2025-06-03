95 врачей и 128 средних медработников впервые трудоустроили в Псковской области в прошлом году

09:34, 03 июня 2025, ПАИ

Дефицит медицинских кадров уменьшился в Псковской области, отметил губернатор Михаил Ведерников во время встречи с представителями фракций Псковского областного Собрания депутатов. Видео встречи глава региона опубликовал в своём Telegram-канале.

Дефицит медицинских специалистов в Псковской области пока ещё наблюдается, но в последние годы он уверенно сокращается, подчеркнул губернатор. Так, на 1 января 2024 года в области было 305 вакансий врачей и 426 вакансий среднего медперсонала, а на 1 января 2025 года дефицит составлял 289 врачей и 258 средних медработников, привёл глава региона статистику.

«Цифры ещё большие, но динамика хорошая. Благодаря тем мерам, которые мы вместе с депутатами областного Собрания принимали, в 2024 году впервые трудоустроили 95 врачей и 128 средних медработников. На меры социальной поддержки в этом году у нас предусмотрено 210 миллионов рублей. Мы понимаем, что проблема быстро не уйдёт, но темпы неплохие», – подчеркнул Михаил Ведерников.