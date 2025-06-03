Состоялись первые матчи 1/4 финала Кубка Псковской области по футболу

10:35, 03 июня 2025, ПАИ

Состоялись первые игры 1/4 финала Кубка Псковской области по футболу, сообщили ПАИ в региональной федерации футбола.

Действующий обладатель кубка клуб «Псков» на своём поле обыграл псковский «Металлист» – 5:1. Хет-трик в этой встрече на счету Егора Шатаилова.

В Великих Луках не состоялась игра между местным «Экспрессом» и «Красным городом». Команда гостей отказалась от выезда, а великолучане автоматически вышли в полуфинал соревнований.

Псковская «Стрела» одержала домашнюю победу над «Синими стрелами» из Псковского района со счётом 3:1. «Сокол» из Новосокольников на чужом поле переиграл пушкиногорский «Святогорец» – 3:2.

Ответные матчи пройдут 8 июня.

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