Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Состоялись первые матчи 1/4 финала Кубка Псковской области по футболу

Состоялись первые игры 1/4 финала Кубка Псковской области по футболу, сообщили ПАИ в региональной федерации футбола.

Фото: Федерация футбола Псковской области

Действующий обладатель кубка клуб «Псков» на своём поле обыграл псковский «Металлист» – 5:1. Хет-трик в этой встрече на счету Егора Шатаилова.

В Великих Луках не состоялась игра между местным «Экспрессом» и «Красным городом». Команда гостей отказалась от выезда, а великолучане автоматически вышли в полуфинал соревнований.

Псковская «Стрела» одержала домашнюю победу над «Синими стрелами» из Псковского района со счётом 3:1. «Сокол» из Новосокольников на чужом поле переиграл пушкиногорский «Святогорец» – 3:2.

Ответные матчи пройдут 8 июня.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












03 июня 2025

Псковичи примут участие во всероссийском фестивале пляжного волейбола в Великом Новгороде
03 июня 2025

12 команд вошли в предварительный состав участников чемпионата Псковской области по футболу
03 июня 2025

Подведены итоги первого этапа Кубка Псковской области по лыжероллерам и кроссу
03 июня 2025

Состоялись первые матчи 1/4 финала Кубка Псковской области по футболу
02 июня 2025

Сергей Бухаров: Все участники псковского забега «Мы чемпионы» – победители
02 июня 2025

«Для наших ребят это круто»: директор кадетской школы из Великих Лук – об участии в чемпионате на кубок губернатора
02 июня 2025

Чемпионат по практической стрельбе в Псковской области организован на уровне всероссийских турниров – тренер из Великих Лук
02 июня 2025

Великолучанин выиграл серебро всероссийских соревнований по воздухоплаванию

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...