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Общество

Форум молодых семей Псковской области пройдёт 13 июля

Форум молодых семей Псковской области пройдет 13 июля в студенческом сквере ПсковГУ (улица Ленина, 2) с 10:00 до 16:00. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

Фото: ПсковГУ

На форуме будут работать образовательные площадки от региональных и федеральных спикеров для родителей, интерактивные площадки для детей, площадка безопасности, «Душевный концерт» от семей региона и творческих коллективов, а также презентация семейных социальных проектов и многое другое.

Также в преддверии форума 20 и 27 июня пройдет Семейная проектная школа, на которой желающие смогут предложить свою идею в готовый к защите и реализации проект.

Организаторы мероприятия: правительство Псковской области, ПсковГУ, Псковский городской молодежный центр, АНО ЦПКР «Приоритет», центр «Мой бизнес».

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