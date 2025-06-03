Форум молодых семей Псковской области пройдёт 13 июля

09:52, 03 июня 2025, ПАИ

Форум молодых семей Псковской области пройдет 13 июля в студенческом сквере ПсковГУ (улица Ленина, 2) с 10:00 до 16:00. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

На форуме будут работать образовательные площадки от региональных и федеральных спикеров для родителей, интерактивные площадки для детей, площадка безопасности, «Душевный концерт» от семей региона и творческих коллективов, а также презентация семейных социальных проектов и многое другое.

Также в преддверии форума 20 и 27 июня пройдет Семейная проектная школа, на которой желающие смогут предложить свою идею в готовый к защите и реализации проект.

Организаторы мероприятия: правительство Псковской области, ПсковГУ, Псковский городской молодежный центр, АНО ЦПКР «Приоритет», центр «Мой бизнес».