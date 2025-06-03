Подведены итоги первого этапа Кубка Псковской области по лыжероллерам и кроссу
Подведены итоги первого этапа Кубка Псковской области по лыжероллерам и кроссу – первенства Стругокрасненского округа по легкоатлетическому кроссу, которое прошло 31 мая. Об этом ПАИ сообщили в спортивной школе Струг Красных.
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Фото: Спортшкола Струг Красных
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Фото: Спортшкола Струг Красных
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Фото: Спортшкола Струг Красных
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Фото: Спортшкола Струг Красных
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Фото: Спортшкола Струг Красных
-
Фото: Спортшкола Струг Красных
-
Фото: Спортшкола Струг Красных
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Фото: Спортшкола Струг Красных
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Фото: Спортшкола Струг Красных
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Фото: Спортшкола Струг Красных
Больше всего побед на счету спортсменов из Печор. Золотые медали выиграли Иван Терешин, Анна Терешина, Марк Терешин и Михаил Терешин. Также два золота завоевали представители Невеля – Юлия Жарнова и Анна Волнейко.
Первые места также заняли пскович Марк Михайлов, Лиля Иванова из Луги и Софья Чайковская из Острова.
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