Подведены итоги первого этапа Кубка Псковской области по лыжероллерам и кроссу

10:50, 03 июня 2025, ПАИ

Подведены итоги первого этапа Кубка Псковской области по лыжероллерам и кроссу – первенства Стругокрасненского округа по легкоатлетическому кроссу, которое прошло 31 мая. Об этом ПАИ сообщили в спортивной школе Струг Красных.



Фото: Спортшкола Струг Красных



Фото: Спортшкола Струг Красных



Фото: Спортшкола Струг Красных



Фото: Спортшкола Струг Красных



Фото: Спортшкола Струг Красных



Фото: Спортшкола Струг Красных



Фото: Спортшкола Струг Красных



Фото: Спортшкола Струг Красных



Фото: Спортшкола Струг Красных



Фото: Спортшкола Струг Красных



















Больше всего побед на счету спортсменов из Печор. Золотые медали выиграли Иван Терешин, Анна Терешина, Марк Терешин и Михаил Терешин. Также два золота завоевали представители Невеля – Юлия Жарнова и Анна Волнейко.

Первые места также заняли пскович Марк Михайлов, Лиля Иванова из Луги и Софья Чайковская из Острова.

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