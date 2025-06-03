Псковских детей с пороком сердца осмотрели медики из Санкт-Петербурга
В Детской областной клинической больнице в Пскове провели приём врачи из Санкт-Петербургского педиатрического медицинского университета, сообщили ПАИ в региональном комитете по здравоохранению.
Кардиолог и кардиохирург вели прием детей с врожденным пороком сердца для определения дальнейшей тактики лечения и отбора пациентов на оперативное лечение в федеральном центре.
Всего медики осмотрели 40 детей.
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