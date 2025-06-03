Псковских детей с пороком сердца осмотрели медики из Санкт-Петербурга

10:05, 03 июня 2025, ПАИ

В Детской областной клинической больнице в Пскове провели приём врачи из Санкт-Петербургского педиатрического медицинского университета, сообщили ПАИ в региональном комитете по здравоохранению.

Кардиолог и кардиохирург вели прием детей с врожденным пороком сердца для определения дальнейшей тактики лечения и отбора пациентов на оперативное лечение в федеральном центре.

Всего медики осмотрели 40 детей.