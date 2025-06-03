Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковских детей с пороком сердца осмотрели медики из Санкт-Петербурга

В Детской областной клинической больнице в Пскове провели приём врачи из Санкт-Петербургского педиатрического медицинского университета, сообщили ПАИ в региональном комитете по здравоохранению.

Фото регионального комитета по здравоохранению

Кардиолог и кардиохирург вели прием детей с врожденным пороком сердца для определения дальнейшей тактики лечения и отбора пациентов на оперативное лечение в федеральном центре.

Всего медики осмотрели 40 детей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












03 июня 2025

Тёплая и ветреная погода ожидается в Псковской области 4 июня
03 июня 2025

Пункты пропуска будут работать на Международной встрече воздухоплавателей
03 июня 2025

Пассажиропоток псковского аэропорта вырос на 7,5%
03 июня 2025

Более пяти тысяч жителей Псковской области в 2024 году получили устойчивую мобильную связь
03 июня 2025

Псковская область перевыполнила план строительства жилья
03 июня 2025

Более 85% населения Псковской области обеспечены качественной питьевой водой
03 июня 2025

Причины смещения сроков готовности шести объектов в сфере образования назвал Михаил Ведерников
03 июня 2025

Псковский губернатор: Мы сохранили тенденцию к снижению дефицита медкадров

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...