Льготники в Псковской области могут бесплатно или со скидкой получить свыше 800 медикаментов

11:34, 03 июня 2025, ПАИ

Пенсионеры, семьи с детьми и люди с инвалидностью могут бесплатно или со скидкой получить свыше 800 медикаментов, сообщается в группе «Объясняем. Псковская область» в соцсети «ВКонтакте».

В список льготных лекарств входят жизненно необходимые и важные лекарственные препараты, которые прописываются от более 30 заболеваний, среди которых онкологические патологии, диабет и другие. В перечне льготных лекарств, который пополняется ежегодно, находится свыше 800 медикаментов.

Также лекарства могут выдавать бесплатно или со скидкой семьям с ребёнком до трёх лет (многодетным с детьми до шести лет), людям с инвалидностью, пенсионерам, героям СССР и России, ветеранам боевых действий. Лекарства бесплатно или за полцены доступны только людям с инвалидностью и участникам Великой Отечественной войны.

Чтобы получить льготные лекарства необходимо оформить справку на получение набора соцуслуг на «Госулсугах», обратиться в поликлинику, записаться к специалисту, получить рецепт и обратиться с ним в аптеку.