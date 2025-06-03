12 команд вошли в предварительный состав участников чемпионата Псковской области по футболу
12 команд вошли в предварительный состав участников чемпионата Псковской области по футболу, сообщили ПАИ в региональной федерации футбола.
В состязаниях планируют принять участие команды из Пскова, Великих Лук, Псковского района, Локни, Дно, Невеля, Новоржева, Опочки, Острова и Пушкинских Гор.
В прошлом году чемпионом Псковской области стала команда «Псков», на втором месте – псковская «Стрела», а бронзовые медали тогда завоевал великолукский «Экспресс».
В прошлом розыгрыше приняли участие 14 коллективов. Заявки на участие пока не оставили коллективы из Гдова, Дедовичей, Порхова и Новосокольников, которые участвовали в турнире в прошлом году.
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12 команд вошли в предварительный состав участников чемпионата Псковской области по футболу
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