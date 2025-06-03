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Псковичи примут участие во всероссийском фестивале пляжного волейбола в Великом Новгороде

Псковичи примут участие во всероссийском фестивале пляжного волейбола «У стен Новгородского Кремля», который пройдёт 21 и 22 июня. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил председатель Федерации волейбола Псковской области Сергей Иванов.

Фото: ПАИ

В соревнованиях примут участие две псковские команды – Святослав Зюсько и Лаврентий Куликов среди спортсменов до 17 лет, а также Кирилл Виговский и Максим Пропастин среди спортсменов до 15 лет.

В обеих возрастных группах будут выступать по 18 команд. На турнир соберутся участники из Санкт-Петербурга, Архангельска, Великого Новгорода, Боровичей, Старой Руссы, Воркуты, Крестцов, Твери, Долгопрудного, Выборга, Петрозаводска и Приморска.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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