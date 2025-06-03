Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Коммунальную инфраструктуру модернизируют в Островском районе

Продолжается модернизация коммунальной инфраструктуры по программе с поддержкой Фонда развития территорий в военном городке «Остров-3» Островского района. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

На завершающей стадии находится строительство пяти центральных тепловых пунктов и 10,6 км сетей горячего водоснабжения. Все пункты установлены, сети проложены, специалисты проводят испытания трубопроводов на прочность и герметичность, а также пусконаладку оборудования и опрессовку сетей. В ближайшее время абонентов начнут подключать к новой системе, отметили в пресс-службе правительства.

Параллельно строятся очистные сооружения канализации мощностью четыре тысячи кубометров в сутки. Подрядчики тестируют инженерные коммуникации, блоки биологической очистки, обезвоживания осадка и механической очистки. Завершаются работы по блоку мембранной фильтрации и административно-бытовому корпусу, идет подготовка к установке накопительных и пожарных резервуаров, а также блока пескоотделения.

Ранее в районе ввели в эксплуатацию станцию второго подъема воды мощностью две тысячи кубометров в сутки и 24 километра тепловых сетей, что улучшило водо- и теплоснабжение для 3,6 тысячи жителей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












03 июня 2025

Монтаж балок пролётного строения завершён на мосту через реку Полонка
03 июня 2025

Тёплая и ветреная погода ожидается в Псковской области 4 июня
03 июня 2025

Пункты пропуска будут работать на Международной встрече воздухоплавателей
03 июня 2025

Пассажиропоток псковского аэропорта вырос на 7,5%
03 июня 2025

Более пяти тысяч жителей Псковской области в 2024 году получили устойчивую мобильную связь
03 июня 2025

Псковская область перевыполнила план строительства жилья
03 июня 2025

Более 85% населения Псковской области обеспечены качественной питьевой водой
03 июня 2025

Причины смещения сроков готовности шести объектов в сфере образования назвал Михаил Ведерников

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...