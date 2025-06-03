Экотехнопарк в Палкинском районе планируют построить к концу 2025 года

11:43, 03 июня 2025, ПАИ

Срок реализации проекта по строительству экотехнопарка в Палкинском районе по соглашению с Минприроды и с учётом получения всех необходимых документов - 31 декабря 2025 года. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников на сессии Псковского областного Собрания 3 июня в своём отчёте о деятельности правительства за 2024 год, передаёт корреспондент ПАИ.

«Из-за роста стоимости импортного оборудования, необходимости замены отдельных элементов на отечественные, а также корректировки проектно-сметной документации стоимость объекта выросла, - пояснил губернатор. - Поэтому для завершения проекта нам потребовался крупный кредит. С учётом текущей ключевой ставки, такой шаг для нас был бы очень болезненным. Поэтому мы максимально привлекаем федеральные и собственные ресурсы для продолжения строительства, а параллельно ведём переговоры с банками. Это и вызвало перенос сроков строительства объекта».

Михаил Ведерников также добавил, что по нацпроекту «Экология» обустроено 35 контейнерных площадок в Печорском и Пушкиногорском районах.