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Общество

Экотехнопарк в Палкинском районе планируют построить к концу 2025 года

Срок реализации проекта по строительству экотехнопарка в Палкинском районе по соглашению с Минприроды и с учётом получения всех необходимых документов - 31 декабря 2025 года. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников на сессии Псковского областного Собрания 3 июня в своём отчёте о деятельности правительства за 2024 год, передаёт корреспондент ПАИ.

«Из-за роста стоимости импортного оборудования, необходимости замены отдельных элементов на отечественные, а также корректировки проектно-сметной документации стоимость объекта выросла, - пояснил губернатор. - Поэтому для завершения проекта нам потребовался крупный кредит. С учётом текущей ключевой ставки, такой шаг для нас был бы очень болезненным. Поэтому мы максимально привлекаем федеральные и собственные ресурсы для продолжения строительства, а параллельно ведём переговоры с банками. Это и вызвало перенос сроков строительства объекта».

Михаил Ведерников также добавил, что по нацпроекту «Экология» обустроено 35 контейнерных площадок в Печорском и Пушкиногорском районах.

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