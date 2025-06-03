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Пункты пропуска будут работать на Международной встрече воздухоплавателей

Пункты пропуска, оснащённые стационарными и переносными металлоискателями, будут работать на Международной встрече воздухоплавателей, которая стартует в Великих Луках 12 июня. Об этом сообщает администрация Великих Лук.

Фото: ПАИ

12 июня пункты будут работать:

  • в парке «Петровский» возле спуска от улицы Лизы Чайкиной к Краеведческому музею;
  • в мемориальном комплексе имени Александра Матросова на набережной реки Ловать при движении от проспекта Ленина и от набережной Матросова;
  • в мемориальном комплексе имени Александра Матросова от набережной Матросова;
  • на набережной левого берега реки Ловать возле схода с подвесного моста у городского пляжа.

14 июня заработают девять пунктов:

  • на набережной левого берега реки Ловать напротив инспекторского отделения № 2 Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Псковской области;
  • в мемориальном комплексе имени Александра Матросова на набережной реки Ловать при движении от входа на Летнюю эстраду;
  • в мемориальном комплексе имени Александра Матросова на набережной реки Ловать при движении от памятника Александру Матросову;
  • в мемориальном комплексе имени Александра Матросова на набережной реки Ловать у моста на проспекте Ленина;
  • на набережной правого берега реки Ловать у моста на проспекте Ленина при движении от городского военкомата;
  • на набережной правого берега реки Ловать при спуске от гостиницы «Юбилейная»;
  • на набережной правого берега реки Ловать возле детской музыкальной школы № 1;
  • при входе на остров Дятлинка со стороны улицы Пушкина;
  • при входе на остров Дятлинка со стороны Земляной крепости.

К проносу на мероприятие запрещены оружие, колющие и режущие предметы, газовые баллончики, любые аэрозоли, алкогольные напитки и любые напитки в стеклянной таре.

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