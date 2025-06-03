Пункты пропуска будут работать на Международной встрече воздухоплавателей
Пункты пропуска, оснащённые стационарными и переносными металлоискателями, будут работать на Международной встрече воздухоплавателей, которая стартует в Великих Луках 12 июня. Об этом сообщает администрация Великих Лук.
12 июня пункты будут работать:
- в парке «Петровский» возле спуска от улицы Лизы Чайкиной к Краеведческому музею;
- в мемориальном комплексе имени Александра Матросова на набережной реки Ловать при движении от проспекта Ленина и от набережной Матросова;
- в мемориальном комплексе имени Александра Матросова от набережной Матросова;
- на набережной левого берега реки Ловать возле схода с подвесного моста у городского пляжа.
14 июня заработают девять пунктов:
- на набережной левого берега реки Ловать напротив инспекторского отделения № 2 Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Псковской области;
- в мемориальном комплексе имени Александра Матросова на набережной реки Ловать при движении от входа на Летнюю эстраду;
- в мемориальном комплексе имени Александра Матросова на набережной реки Ловать при движении от памятника Александру Матросову;
- в мемориальном комплексе имени Александра Матросова на набережной реки Ловать у моста на проспекте Ленина;
- на набережной правого берега реки Ловать у моста на проспекте Ленина при движении от городского военкомата;
- на набережной правого берега реки Ловать при спуске от гостиницы «Юбилейная»;
- на набережной правого берега реки Ловать возле детской музыкальной школы № 1;
- при входе на остров Дятлинка со стороны улицы Пушкина;
- при входе на остров Дятлинка со стороны Земляной крепости.
К проносу на мероприятие запрещены оружие, колющие и режущие предметы, газовые баллончики, любые аэрозоли, алкогольные напитки и любые напитки в стеклянной таре.
160 педагогов-навигаторов примут участие в проекте «Билет в будущее» в Псковской области
В Псковской области появилось несколько важных инфраструктурных объектов – Наталья Исакова
Михаил Ведерников во главу угла ставит качество жизни жителей Псковской области – Наталия Соколова