Пункты пропуска будут работать на Международной встрече воздухоплавателей

11:51, 03 июня 2025, ПАИ

Пункты пропуска, оснащённые стационарными и переносными металлоискателями, будут работать на Международной встрече воздухоплавателей, которая стартует в Великих Луках 12 июня. Об этом сообщает администрация Великих Лук.

12 июня пункты будут работать:

в парке «Петровский» возле спуска от улицы Лизы Чайкиной к Краеведческому музею;

в мемориальном комплексе имени Александра Матросова на набережной реки Ловать при движении от проспекта Ленина и от набережной Матросова;

в мемориальном комплексе имени Александра Матросова от набережной Матросова;

на набережной левого берега реки Ловать возле схода с подвесного моста у городского пляжа.

14 июня заработают девять пунктов:

на набережной левого берега реки Ловать напротив инспекторского отделения № 2 Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Псковской области;

в мемориальном комплексе имени Александра Матросова на набережной реки Ловать при движении от входа на Летнюю эстраду;

в мемориальном комплексе имени Александра Матросова на набережной реки Ловать при движении от памятника Александру Матросову;

в мемориальном комплексе имени Александра Матросова на набережной реки Ловать у моста на проспекте Ленина;

на набережной правого берега реки Ловать у моста на проспекте Ленина при движении от городского военкомата;

на набережной правого берега реки Ловать при спуске от гостиницы «Юбилейная»;

на набережной правого берега реки Ловать возле детской музыкальной школы № 1;

при входе на остров Дятлинка со стороны улицы Пушкина;

при входе на остров Дятлинка со стороны Земляной крепости.

К проносу на мероприятие запрещены оружие, колющие и режущие предметы, газовые баллончики, любые аэрозоли, алкогольные напитки и любые напитки в стеклянной таре.