Монтаж балок пролётного строения завершён на мосту через реку Полонку

11:56, 03 июня 2025, ПАИ

На четвёртом километре автодороги Порхов – Дно в Псковской области продолжается капитальный ремонт моста через реку Полонку. Работы реализуются в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом ПАИ сообщили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Уже завершён монтаж балок пролетного строения. Ранее были проведены масштабные работы по установке конструкций длиной 33 метра каждая. Для выполнения этого этапа строители соорудили временный рабочий мост, обеспечивший безопасность и точность монтажа.

Новый мост длиной 39,1 метра будет основан на свайном фундаменте и оборудован мостовым полотном из предварительно напряжённых балок. В ближайшее время планируется приступить к устройству гидроизоляции, монтажу мостового полотна, укладке асфальтобетонного покрытия, установке барьерного и перильного ограждения, а также укреплению откосов насыпи.

Мост через реку обеспечивает бесперебойное движение грузового и пассажирского транспорта. Стоимость проекта составляет порядка 163 млн рублей. Завершить строительство планируется в июне 2026 года.