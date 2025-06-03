Володин: Госдума готова поддержать запрет продажи вейпов в России

12:01, 03 июня 2025, ПАИ

Госдума готова оперативно рассмотреть и поддержать законопроект о полном запрете продаж вейпов в России, если такое предложение поступит от правительства РФ, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Об этом пишет «РИА Новости».

Володин отметил, что после высказывания министра промышленности и торговли Антона Алиханова в пользу запрета вейпов депутаты ожидают от кабмина соответствующей законодательной инициативы, которая будет рассмотрена в приоритетном порядке.

Володин подчеркнул, что вейпы наносят серьезный вред здоровью, так как в жидкостях для них содержатся тяжелые металлы, а при их использовании образуются токсичные вещества, повышающие риск тяжелых заболеваний. Кроме того, испарения представляют опасность для окружающих.

Он напомнил, что ранее Госдума уже приняла меры: запретила продажу вейпов несовершеннолетним, увеличила штрафы за реализацию такой продукции подросткам и установила уголовную ответственность за неоднократные нарушения. Однако, по словам Володина, недобросовестные продавцы продолжают торговать этой продукцией, обходя ограничения. Полный запрет на продажу вейпов, по его мнению, станет эффективной мерой для защиты детей от их вредного воздействия.

Как отметил председатель Госдумы, граждане активно поддерживают идею запрета, что подтверждают результаты опросов и обращения избирателей.