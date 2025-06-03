Псковские писатели вошли в шорт-лист участников литфорума «Золотой витязь»

12:25, 03 июня 2025, ПАИ

Псковские писатели вошли в шорт-лист участников XVI Международного славянского литературного форума «Золотой витязь», сообщили ПАИ в региональном комитете по культуре.

В номинацию «Поэзия» вошли руководитель Совета молодых литераторов Псковской области Ольга Балабаева со стихотворением «Свет внутри тебя» и член совета Виктория Васильева со стихотворением «Не в сети». Номинацию «Литература для детей и юношества» представит писательница Ольга Сереброва из деревни Трубино Себежского района с произведением «Хвойша».

Всего на конкурс было подано 451 произведение от авторов из восьми стран.

«Поздравляем наших писателей с участием в таком престижном форуме с огромной географией участников. Пусть жюри высоко оценит ваши творения, наполненные глубокими размышлениями о человеческой душе и нравственных идеалах. Верим, что вы вернетесь с заслуженными статуэтками «Золотого витязя», - отметили в комитете.