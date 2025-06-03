Антон Минаков: Псковский губернатор всегда открыт для конструктивного взаимодействия

12:46, 03 июня 2025, ПАИ

Открытость губернатора Псковской области Михаила Ведерникова для конструктивного взаимодействия особо отметил лидер фракции ЛДПР в Псковском областном Собрании депутатов Антон Минаков по итогам отчёта главы региона о работе правительства области в 2024 году, передаёт корреспондент ПАИ.

«Ни у одной фракции после доклада, кроме одной единственной, не было вопросов к губернатору. Это всё потому, что у нас есть большое количество возможностей решать какие-то проблемы и до отчёта губернатора перед областным Собранием», – сказал Антон Минаков.

«Такой прямой контакт есть не во всех регионах, я общаюсь с коллегами, с нашими соседями. Михаил Ведерников всегда остаётся открыт для работы с депутатским корпусом, всегда настроен на конструктивное взаимодействие», – подчеркнул лидер фракции.

Во вторник, 3 июня, губернатор Михаил Ведерников выступил с отчётом о работе правительства Псковской области в 2024 году. Отчёт был принят 25 голосами за при одном воздержавшемся.