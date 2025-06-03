В Печорах арестовали иностранку за пропаганду нацистской символики

12:49, 03 июня 2025, ПАИ

Печорский районный суд Псковской области вынес постановление по делу об административном правонарушении в отношении иностранной гражданки по факту пропаганды либо публичного демонстрирования нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, демонстрирование которых запрещено федеральными законами. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Согласно материалам дела, сотрудники Пограничного управления по Псковской области в Печорах выявили на контрольно-пропускном пункте «Куничина Гора» гражданку, которая публично произнесла высказывания, направленные на пропаганду нацисткой атрибутики или символики экстремистских организаций.

Суд признал её виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 20.3 КоАП РФ, и назначил наказание в виде административного ареста сроком на пять суток.