Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

160 педагогов-навигаторов примут участие в проекте «Билет в будущее» в Псковской области

160 педагогов-навигаторов в Псковской области примут участие в профориентационном проекте «Билет в будущее» в новом учебном году, сообщила ПАИ региональный координатор проекта «Билет в будущее» и внедрения единой модели профориентации в Псковской области Елена Рыбальская.

Фото предоставила Елена Рыбальская

«Проект «Билет в будущее» является неотъемлемой частью обязательной единой модели профориентации, утверждённой Министерством просвещения и введённой во всех школах России с 1 сентября 2023 года, которая уже успела зарекомендовать себя как необходимая и интересная программа для наших детей. Профориентация – это не просто проект, а настоящая миссия, которая стремительно развивается. У проекта в нашем регионе сильная команда полных энергии и креативных идей педагогов и партнёров», – пояснила Елена Рыбальская.

Отметим, что профориентационный проект «Билет в будущее» в этом году охватит три тысячи школьников 6–11-х классов из 154 учебных основных и средних образовательных учреждений Псковской области. Свои площадки для профессиональных проб предоставят десять колледжей и училищ, а также десять партнёров-работодателей для проведения промышленных экскурсий.

Напомним, проект «Билет в будущее» в рамках федерального проекта «Успех каждого ребёнка» нацпроекта «Образование» реализуется в 89 субъектах РФ. С 1 сентября 2023 года во всех общеобразовательных организациях страны внедрена единая модель профориентации школьников 6–11-х классов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












03 июня 2025

Как детям провести лето без травм и происшествий – объясняют эксперты медиацентра ПАИ
03 июня 2025

4 июня псковичей разбудят звуки сирены
03 июня 2025

Закон о полномочиях в сфере рыболовства и водных ресурсов принят в Псковской области
03 июня 2025

Законопроект на основании обращений вдов участников СВО поддержали псковские депутаты
03 июня 2025

160 педагогов-навигаторов примут участие в проекте «Билет в будущее» в Псковской области
03 июня 2025

В Псковской области появилось несколько важных инфраструктурных объектов – Наталья Исакова
03 июня 2025

Михаил Ведерников во главу угла ставит качество жизни жителей Псковской области – Наталия Соколова
03 июня 2025

Александр Седунов: Рост собственных доходов региона – один из ключевых показателей эффективности команды Михаила Ведерникова

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...