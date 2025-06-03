160 педагогов-навигаторов примут участие в проекте «Билет в будущее» в Псковской области

13:47, 03 июня 2025, ПАИ

160 педагогов-навигаторов в Псковской области примут участие в профориентационном проекте «Билет в будущее» в новом учебном году, сообщила ПАИ региональный координатор проекта «Билет в будущее» и внедрения единой модели профориентации в Псковской области Елена Рыбальская.

«Проект «Билет в будущее» является неотъемлемой частью обязательной единой модели профориентации, утверждённой Министерством просвещения и введённой во всех школах России с 1 сентября 2023 года, которая уже успела зарекомендовать себя как необходимая и интересная программа для наших детей. Профориентация – это не просто проект, а настоящая миссия, которая стремительно развивается. У проекта в нашем регионе сильная команда полных энергии и креативных идей педагогов и партнёров», – пояснила Елена Рыбальская.

Отметим, что профориентационный проект «Билет в будущее» в этом году охватит три тысячи школьников 6–11-х классов из 154 учебных основных и средних образовательных учреждений Псковской области. Свои площадки для профессиональных проб предоставят десять колледжей и училищ, а также десять партнёров-работодателей для проведения промышленных экскурсий.

Напомним, проект «Билет в будущее» в рамках федерального проекта «Успех каждого ребёнка» нацпроекта «Образование» реализуется в 89 субъектах РФ. С 1 сентября 2023 года во всех общеобразовательных организациях страны внедрена единая модель профориентации школьников 6–11-х классов.