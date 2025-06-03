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Культура

День Святой Троицы отметят в Псковском музее

День Святой Троицы отметят в Псковском музее 8 июня, сообщили ПАИ организаторы праздника. В этот день пройдет сразу несколько тематических экскурсий.

В 11:00 начнётся экскурсия «Образы Мелётовской стенописи». Выставка приурочена к 560-летию росписи церкви Успения Богородицы в селе Мелётово и повествует об уникальном памятнике высочайшего художественного уровня – свидетеле расцвета псковской монументальной живописи в середине XV века.

На экскурсии будут представлены образы раннехристианских мучеников, написанные кистями псковских мастеров, и среди них – уникальные сюжеты, не имеющие аналогов в мировой живописи. Участники экскурсии узнают о смелых нововведениях в монументальном искусстве, дополнивших вечные композиции, и о сиюминутных настроениях и событиях, волновавших средневековых псковичей.

В 13:00 начнётся экскурсия «Псковский кром – Дом Святой Троицы». Пришедшие узнают о том, как происходило осмысление жителями своего города как Дома Святой Троицы, а также о возведении целого комплекса храмов в Довмонтовом городе, о формировании особой соборной системы церковного управления.

Со времен княгини Ольги – одной из первых христианок на Руси, когда, по преданию, она повелела поставить на кромском мысу храм во имя Святой Троицы, Псков становится Домом Святой Троицы.

Печатью «Святыя Троицы» псковичи утверждали грамоты, принятые Господином Псковом на вече, «Потягнем за Святую Троицу» – обращался князь Довмонт к жителям города перед битвой.

Место встречи: информационный центр музея (Кремль, 4). Телефон для справок и записи: 8 (8112) 33-10-65.

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