Закон о полномочиях в сфере рыболовства и водных ресурсов принят в Псковской области
Закон о полномочиях органов государственной власти Псковской области в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов приняли депутаты Собрания. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания.
Распределение квот добычи для любительского и промышленного рыболовства отнесено к компетенции профильного уполномоченного органа. Полномочиями по определению границ рыболовных участков, утверждению их перечня и заключению договоров на пользование этими участками также сохранены за исполнительным органом.
Решением регионального правительства формируется рыбохозяйственный совет Псковской области.
К полномочиям областного Собрания депутатов относится принятие законов в этой сфере и осуществление контроля за их исполнением.
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