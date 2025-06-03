Закон о полномочиях в сфере рыболовства и водных ресурсов принят в Псковской области

14:03, 03 июня 2025, ПАИ

Закон о полномочиях органов государственной власти Псковской области в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов приняли депутаты Собрания. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания.

Распределение квот добычи для любительского и промышленного рыболовства отнесено к компетенции профильного уполномоченного органа. Полномочиями по определению границ рыболовных участков, утверждению их перечня и заключению договоров на пользование этими участками также сохранены за исполнительным органом.

Решением регионального правительства формируется рыбохозяйственный совет Псковской области.

К полномочиям областного Собрания депутатов относится принятие законов в этой сфере и осуществление контроля за их исполнением.