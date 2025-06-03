4 июня псковичей разбудят звуки сирены
4 июня состоится плановая проверка готовности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Псковской области, сообщил в своём телеграм-канале губернатор Михаил Ведерников.
В 8:00 и 8:10 (региональный уровень) и 8:20 (муниципальный уровень) будут включены электросирены и сиренно-речевые установки для передачи сигнала «Внимание всем». По окончании будет передано речевое сообщение «Техническая проверка».
В 12:00 и 12:10 состоится проверка работоспособности средств оповещения в местах массового пребывания людей в Пскове и Великих Луках.
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