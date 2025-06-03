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Общество

Как детям провести лето без травм и происшествий – объясняют эксперты медиацентра ПАИ

Пресс-конференция «Безопасность детства в летний период» проходит в медиацентре ПАИ сегодня, 3 июня.

Какова статистика детских происшествий за прошлое лето, от чего зависит жизнь и здоровье детей и подростков, какие правилах поведения в городе, на дороге, на воде, при обращении с огнём необходимо соблюдать?

На эти и другие вопросы ответят уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова, инспектор по особым поручениям отдела Управления Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области Елена Степанова, заместитель начальника ГУ МЧС России по Псковской области – начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы Владимир Якунин, начальник отдела безопасности людей на водных объектах Центра ГИМС ГУ МЧС России по Псковской области Юрий Покатов.

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