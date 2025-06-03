Александр Котов – по итогам отчёта губернатора: Наш регион динамично развивается по всем направлениям

15:53, 03 июня 2025, ПАИ

Динамичное развитие Псковской области по всем направлениям отметил председатель областного Собрания депутатов Александр Котов по итогам отчёта губернатора Михаила Ведерникова о работе регионального правительства в 2024 году. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

«Наш регион устойчиво, динамично развивается по всем направлениям. Ежегодно, а в прошлом году даже гораздо более высокими темпами, растут собственные налоговые и неналоговые доходы. Это свидетельствует о том, что экономика Псковской области развивается», – подчеркнул спикер областного Собрания.

Александр Котов указал, что регион успешно реализует национальные проекты и государственные программы, а губернатор эффективно организует работу правительства области с профильными министерствами, чтобы максимально использовать доступные регионам инструменты для привлечения федеральных средств. Он также отметил, что губернатор в своём отчёте подчеркнул важность совместной работы органов исполнительной власти и депутатов Псковского областного Собрания.

Александр Котов добавил, что освоение средств по национальным проектам близко к 100 %, что, по его мнению, повышает шансы региона на получение дополнительной финансовой поддержки из федерального бюджета в будущем. Он также указал, что при ограниченных финансовых возможностях бюджета губернатор чётко определяет приоритеты в работе.

«Губернатор открыт для общения в рабочем режиме. Мы часто встречаемся, обсуждаем текущие вопросы депутатов. Есть возможность транслировать то, что сегодня депутатам доносят граждане, наши избиратели в округах. Эта конструктивная совместная каждодневная работа приводит к тому, что мы находим решение проблем, которые сегодня наиболее острые для наших граждан», – резюмировал председатель Псковского областного Собрания депутатов.

Напомним, во вторник, 3 июня, губернатор Михаил Ведерников выступил с отчётом о работе правительства Псковской области в 2024 году. Отчет был принят 25 голосами за при одном воздержавшемся.