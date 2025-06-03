Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковские абитуриенты рассказали, как выбирают направления обучения – опрос

Большинство выпускников школ Пскова (58 %) делают выбор направления обучения, основываясь на собственном интересе к профессии. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе «Авито» по Северо-Западу.

Фото: ПАИ

При принятии решения о выборе специальности абитуриенты руководствуются различными факторами. 29 % учитывают перспективы трудоустройства и востребованность специальности, 19 % обращают внимание на доступность обучения (бюджетные места или невысокая стоимость). Престижность профессии и возможность высокой заработной платы влияют на выбор 18 % респондентов.

Лидерами предпочтений среди абитуриентов Пскова стали информационные технологии и программирование (12 %), юриспруденция (11 %). Замыкает тройку самых популярных направлений экономика и финансы с результатом 10 %.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












03 июня 2025

О работе фонда «Защитники Отечества» рассказала Надежда Васильева. Главное
03 июня 2025

МЧС: За 10 лет в Псковской области не зафиксировано случаев гибели на водоёмах в детских лагерях
03 июня 2025

21 выезд совершила аварийно-спасательная служба Псковской области за неделю
03 июня 2025

Псковский филиал фонда «Защитники Отечества» вошёл в тройку лучших в России
03 июня 2025

Псковичей предупредили о последствиях выезда детей на электросамокатах на дороги
03 июня 2025

Рост числа обращений в фонд «Защитники Отечества» свидетельствует о его состоятельности – Надежда Васильева
03 июня 2025

Проблемы школьной нагрузки, репетиторства и дисбаланса зарплат учителей обсудили псковские депутаты
03 июня 2025

Делегация Псковской области участвует в окружном этапе эстафеты флага конкурса «Мастер года» в Петербурге

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...