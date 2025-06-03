Псковские абитуриенты рассказали, как выбирают направления обучения – опрос

17:25, 03 июня 2025, ПАИ

Большинство выпускников школ Пскова (58 %) делают выбор направления обучения, основываясь на собственном интересе к профессии. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе «Авито» по Северо-Западу.

При принятии решения о выборе специальности абитуриенты руководствуются различными факторами. 29 % учитывают перспективы трудоустройства и востребованность специальности, 19 % обращают внимание на доступность обучения (бюджетные места или невысокая стоимость). Престижность профессии и возможность высокой заработной платы влияют на выбор 18 % респондентов.

Лидерами предпочтений среди абитуриентов Пскова стали информационные технологии и программирование (12 %), юриспруденция (11 %). Замыкает тройку самых популярных направлений экономика и финансы с результатом 10 %.