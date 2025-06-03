Ушёл из жизни советский композитор Евгений Дога

15:38, 03 июня 2025, ПАИ

На 89-м году жизни умер советский композитор Евгений Дога, сообщили в Министерстве культуры Молдавии.

Президент Молдавии Майя Санду объявила, что в день похорон композитора в стране будет объявлен национальный траур.

Евгений Дога, советский и молдавский композитор, народный артист СССР, с 1988 года являлся гражданином России. Он создал множество произведений для театра и кино. Вальс, написанный им для фильма «Мой ласковый и нежный зверь», был признан ЮНЕСКО одним из четырёх музыкальных шедевров XX века. В Кишиневе в честь композитора названы музыкальная школа и улица.