В комитете по труду озвучили план первоочередных мер помощи сотрудникам печорского завода, которые потеряют работу

16:50, 03 июня 2025, ПАИ

План первоочередных мер для помощи работникам завода по производству керамических плит и плиток «Ресурскапитал» (Печоры), которых сократят с 31 июля из-за закрытия производства, перечислила председатель комитета по труду и занятости Псковской области Алёна Трунова в беседе с корреспондентом телеканала «Первый Псковский».

Алёна Трунова отметила, что под сокращение попадут более 600 человек. «Конечно, эта ситуация тревожит как самих работников, так и нас. Нам очень важно, чтобы всё прошло законно. Ещё более важно, чтобы эти люди смогли как можно быстрее найти работу, чтобы их семьи не теряли доход. Мы разработали план первоочередных мер. Уже получили данные о сотрудниках, проанализировали базу вакансий и сформировали предварительную базу, которую мы готовы предложить потенциальным сотрудникам», – сказала она.

Председатель регионального комитета по труду и занятости уточнила, что в Печорах есть порядка 80 вакансий. «Поэтому мы рассматриваем предприятия, которые находятся в округе. Связываемся индивидуально с крупными работодателями и прорабатываем вопрос по вакансиям, чтобы группировать трудоустройства. Сейчас готовимся к тому, чтобы расширить пул вакансий, которые мы можем предложить. С этой целью мы организуем на предприятии консультационные пункты, чтобы они понимали, какие меры поддержки мы можем предоставить. Сокращение – это всегда неожиданно. Многие могут испугаться и не понимать, что делать дальше. На этот случай у службы занятости есть целый набор мер поддержки, который предполагает предложение не только какой-то одной конкретной вакансии. Мы можем оказать психологическую поддержку, проконсультировать, какая сейчас ситуация на рынке труда, какие права есть у работника, на что он должен рассчитывать, какие документы должен собрать», – сказала она.

По словам председателя комитета, есть работники, которые много лет трудились на этом предприятии. «Когда человек много лет работает на одном месте, он теряет навык составления резюме, прохождения собеседования, поиска работы. В этом плане мы тоже можем помочь. У нас есть сервис, который помогает сформировать и улучшить резюме. Со всеми мерами поддержки людей познакомим. Для этого у нас формируется предложение. С каждым мы готовы это прорабатывать», – резюмировала Алёна Трунова.