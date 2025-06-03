Вышел свежий выпуск музейной газеты «Изборская крепость. Лето 2025»
Вышел свежий выпуск музейной газеты «Изборская крепость. Лето 2025», сообщили ПАИ в Изборском музее.
В номере – информация о работе музея-заповедника «Изборск», статьи о предстоящих фестивалях «Исаборг» и «Железный град», которые пройдут в Изборской крепости, аннотации и анонсы выставочных проектов, подробная афиша музейных событий на три летних месяца.
С содержанием нового выпуска можно ознакомиться на сайте музея, а свежий полноцветный номер можно получить, приехав в Изборск и посетив выставки в музейном квартале, а также в крепости, туристическом центре и музейном кафе «Блинная».
Газета распространяется бесплатно.
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