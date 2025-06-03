Псковичей предупредили о последствиях выезда детей на электросамокатах на дороги

18:24, 03 июня 2025, ПАИ

Случаи выезда детей на электросамокатах и питбайках, предназначенных для спортивных занятий, на дороги вызывают обеспекоенность у сотрудников ГИБДД. Об этом сообщил начальник отдела Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову Владимир Папорт на пресс-конференции «Безопасность детства в летний период» в медиацентре ПАИ сегодня, 3 июня.

По словам Владимир Папорта, есть судебная практика, когда транспортные средства с мощностью более 0,25 киловатта квалифицировались как мопеды или мотоциклы, что требует определённой категории управления и защиты.

«Хочу предостеречь родителей и детей от управления на улично-дорожной сети данными видами транспорта. Если мощность электродвигателя превышает 0,25 киловатта, то для управления транспортным средством нужны необходимая категория управления и защита. К ответственности будут привлекаться как родители, так и несовершеннолетние участники дорожного движения», – предупредил начальник отдела Госавтоинспекции.