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Происшествия

Как минимизировать последствия ДТП с участием детей, рассказали в ГИБДД

Безопасность детей в автомобилях остаётся приоритетным вопросом для Госавтоинспекции, заявил начальник отдела Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову Владимир Папорт на пресс-конференции «Безопасность детства в летний период» в медиацентре ПАИ сегодня, 3 июня.

Фото: ПАИ

Он подчеркнул важность правильной подготовки транспортного средства к поездкам, включая проверку технического состояния и наличие необходимого запаса воды.

Особое внимание, по словам Владимира Папорта, необходимо уделить соблюдению правил перевозки несовершеннолетних. Дети должны находиться в детских креслах или быть пристёгнутыми ремнями безопасности в соответствии с их возрастом. Статистика показывает, что в случае ДТП, когда дети были зафиксированы таким образом, последствия минимальные – от лёгких ушибов до отсутствия повреждений.

Контроль за соблюдением правил перевозки детей осуществляется на постоянной основе. Госавтоинспекция регулярно проводит профилактические мероприятия, а камеры фиксируют нарушения правил перевозки детей.

Владмир Папорт заметил, что большинство водителей всё-таки ответственно подходят к безопасности своих детей и соблюдают все установленные требования.

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