Количество ДТП с участием детей снизилось в Пскове

19:11, 03 июня 2025, ПАИ

Количество ДТП с участием детей уменьшилось в городе Пскове. Статистику по итогам пяти месяцев 2025 года озвучила инспектор по особым поручениям отдела управления Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области Елена Степанова на пресс-конференции «Безопасность детства в летний период» в медиацентре ПАИ сегодня, 3 июня.

Число травмированных и погибших в ДТП детей также снизилось. Однако ситуация остаётся напряжённой: зарегистрировано 34 дорожных аварии, в результате которых 37 детей получили травмы, один ребёнок погиб, продолжила Елена Степанова.

Значительное внимание, по её словам, уделяется профилактике нарушения правил перевозки детей. С начала года выявлено 434 случая, когда дети находились в транспорте без ремней безопасности или детских кресел. Инспектор констатировала, что большинство ДТП с участием детей происходит по вине взрослых.

Также она сообщила, что из 14 ДТП на пешеходных переходах 8 произошло на нерегулируемых переходах из-за позднего реагирования водителей.

«Уважаемые взрослые, относитесь внимательно к детям на дороге. Их сейчас становится с каждым днём всё больше, потому как учебный год закончился. Дети предоставлены большей частью сами себе, родители продолжают работать. Нужно быть крайне внимательным, не забывать о том, что дети могут неожиданно выйти на дорогу», – призвала Елена Степанова.