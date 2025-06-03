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Общество

Часть улицы Школьной закроют в Пскове

Участок дороги на улице Школьной в районе здания № 24 в Пскове закроют для движения 5 июня с 8:00 до 17:00, сообщили ПАИ в пресс-службе городской администрации.

Фото: ПАИ

Движение временно ограничат для проведения дорожных работ.

Псковичей просят учесть эту информацию при планировании поездок, внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда.

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