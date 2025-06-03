Часть улицы Школьной закроют в Пскове

17:34, 03 июня 2025, ПАИ

Участок дороги на улице Школьной в районе здания № 24 в Пскове закроют для движения 5 июня с 8:00 до 17:00, сообщили ПАИ в пресс-службе городской администрации.

Движение временно ограничат для проведения дорожных работ.

Псковичей просят учесть эту информацию при планировании поездок, внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда.