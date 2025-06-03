Делегация Псковской области участвует в окружном этапе эстафеты флага конкурса «Мастер года» в Петербурге

17:40, 03 июня 2025, ПАИ

Делегация Псковской области принимает участие в окружной церемонии эстафеты флага Всероссийского конкурса среди педагогических работников системы СПО «Мастер года» в Санкт-Петербурге. Об этом ПАИ сообщили в комитете по образованию Псковской области.



Фото: предоставили в комитете по образованию Псковской области



Фото: предоставили в комитете по образованию Псковской области



Фото: предоставили в комитете по образованию Псковской области



Фото: предоставили в комитете по образованию Псковской области



Фото: предоставили в комитете по образованию Псковской области



Фото: предоставили в комитете по образованию Псковской области



Фото: предоставили в комитете по образованию Псковской области













Участники церемонии – финалисты конкурса «Мастер года» из 11 субъектов Северо-Западного федерального округа.

Церемония началась с возложения цветов к Вечному огню у монумента героическим защитникам Ленинграда.

Далее участники церемонии познакомились с электромашиностроительным колледжем – победителем федерального проекта «Профессионалитет» 2022 года.

Торжественная церемония передачи флага конкурса «Мастер года» прошла в историческом парке «Россия – моя история». В торжественной обстановке победитель Ленинградской области передал флаг победителю Санкт-Петербурга. Далее флаг отправится в столицу Дальневосточного федерального округа – Владивосток.

В рамках деловой программы состоялся круглый стол, на котором представители системы СПО Санкт-Петербурга поделились современными вызовами и возможностями в трансформации деятельности мастеров производственного обучения.

Финал Всероссийского конкурса «Мастер года», где Псковскую область представит мастер производственного обучения Дновского железнодорожного техникума Александра Степанова, пройдёт осенью в Курске, имя победителя объявят 2 октября, в День системы среднего профессионального образования, которая в этом году отмечает 85-летие со дня образования.

Организаторы конкурса «Мастер года» – Минпросвещения России и общероссийский профсоюз образования. Федеральный оператор – Институт развития профессионального образования.