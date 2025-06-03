О риске заражения подкожными паразитами в пресноводных водоёмах предупредил врач

18:29, 03 июня 2025, ПАИ

С наступлением лета и началом купального сезона в России всё чаще регистрируются случаи церкариоза, также известного как «зуд купальщика». Это аллергическая кожная реакция, вызванная личинками паразитических червей, обитающих в пресноводных водоёмах. Об этом 3 июня «Известиям» сообщил врач-инфекционист, доктор медицинских наук Владимир Неронов.

По его словам, особенно подвержены заражению дети, поскольку их кожа тоньше и чувствительнее, а они проводят в воде больше времени, особенно на мелководье.

Возбудителями церкариоза являются церкарии – личинки плоских червей рода Trichobilharzia, паразитирующие в кровеносных сосудах водоплавающих птиц. Речная улитка выступает в качестве промежуточного хозяина, а человек становится случайным носителем. В этом цикле он не играет биологической роли. Однако при попадании на кожу личинки могут проникнуть внутрь, вызывая местную воспалительную реакцию, которая проявляется сильным зудом, покраснением и сыпью.