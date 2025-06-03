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Общество

21 выезд совершила аварийно-спасательная служба Псковской области за неделю

21 выезд совершила аварийно-спасательная служба Псковской области с 26 мая по 1 июня, при этом 11 вызово оказались ложными, сообщили ПАИ в ГКУ ПО «Управление ОД в ЧС».

Фото: ГКУ ПО «Управление ОД в ЧС» в соцсети «ВКонтакте»

Четыре касались ликвидаций последствий ДТП. Трижды сотрудники службы выезжали с целью обеспечить доступ в жилые и нежилые помещения. Ещё три вызова попали в категорию «прочие».

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