21 выезд совершила аварийно-спасательная служба Псковской области за неделю
21 выезд совершила аварийно-спасательная служба Псковской области с 26 мая по 1 июня, при этом 11 вызово оказались ложными, сообщили ПАИ в ГКУ ПО «Управление ОД в ЧС».
Четыре касались ликвидаций последствий ДТП. Трижды сотрудники службы выезжали с целью обеспечить доступ в жилые и нежилые помещения. Ещё три вызова попали в категорию «прочие».
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