21 выезд совершила аварийно-спасательная служба Псковской области за неделю

18:55, 03 июня 2025, ПАИ

21 выезд совершила аварийно-спасательная служба Псковской области с 26 мая по 1 июня, при этом 11 вызово оказались ложными, сообщили ПАИ в ГКУ ПО «Управление ОД в ЧС».

Четыре касались ликвидаций последствий ДТП. Трижды сотрудники службы выезжали с целью обеспечить доступ в жилые и нежилые помещения. Ещё три вызова попали в категорию «прочие».