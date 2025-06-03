Наталья Мельникова посетила «Деревню SOS» для детей-сирот в Пскове
Сенатор от Псковской области Наталья Мельникова посетила «Деревню SOS» для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сообщает корреспондент телеканала «Первый Псковский».
Сегодня здесь живёт 12 семей и около 40 детей. Деревня была открыта в 2010 году. За 14 лет – 29 выпускников: им помогли получить профессию и устроиться на работу.
Проблемный момент – не хватает жилья для сирот и мест в коррекционных школах. Эти вопросы будут рассматриваться на уровне правительства региона, отметила Наталья Мельникова.
Внимание этому уделяется и на федеральном уровне. Как живут дети в «Деревне SOS», сенатор увидела лично.
«Мы сегодня поговорили о проблемах приёмной семьи, мы поговорили о детях, об их будущем, об их интеграции в жизнь. Сегодня мы подвели итоги, что наши дети, выходя из «Деревни SOS», обучаются, получают профессию и дальше уже востребованы в нашей жизни», – сказала Наталья Мельникова.
Напомним, «Детские деревни SOS» – российская благотворительная организация. В России всего шесть подобных поселений, одно из них – в Пскове.
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