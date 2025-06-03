Академический женский хор Дома офицеров стал лауреатом I степени на всероссийском конкурсе
Академический женский хор «Ещё не вечер» Дома офицеров стал лауреатом I степени на Всероссийском многожанровом конкурсе «Творческие люди страны – 2025», сообщили ПАИ в управлении культуры администрации Пскова.
Руководитель коллектива – Татьяна Сытник, концертмейстер – Олег Ковалев.
«Баллада о солдате», которую хор исполнил на конкурсе, – это не просто песня, это целая история, пропущенная через сердца и души хористов. Поздравляем участников хора и его руководителя», – говорится в сообщении.
Академический женский хор Дома офицеров стал лауреатом I степени на всероссийском конкурсе
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