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Культура

Академический женский хор Дома офицеров стал лауреатом I степени на всероссийском конкурсе

Академический женский хор «Ещё не вечер» Дома офицеров стал лауреатом I степени на Всероссийском многожанровом конкурсе «Творческие люди страны – 2025», сообщили ПАИ в управлении культуры администрации Пскова.

Руководитель коллектива – Татьяна Сытник, концертмейстер – Олег Ковалев.

«Баллада о солдате», которую хор исполнил на конкурсе, – это не просто песня, это целая история, пропущенная через сердца и души хористов. Поздравляем участников хора и его руководителя», – говорится в сообщении.

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