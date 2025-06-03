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Общество

Пожарные провели профилактический рейд в Дно

Профилактический рейд с целью предупреждения пожаров и их последствий проведён в Дно сегодня, 3 июня, сообщили ПАИ в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Фото: ГУ МЧС России по Псковской области

В ходе рейда с гражданами проведены беседы о соблюдении требований пожарной безопасности и распространены памятки и листовки о мерах пожарной безопасности на темы «Пожарная безопасность в жилых домах», «Пожарная безопасность при эксплуатации газового оборудования», «Пожарная безопасность при эксплуатации электрооборудования».

Жителям рассказали о порядке действий при обнаружении пожара, об обстановке с пожарами на территории Дновского муниципального округа и об основных причинах пожаров в жилом секторе.

В случае возникновения пожара или задымления необходимо незамедлительно звонить в пожарную охрану по номеру 101 или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112.

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