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Первая смена «Содружество Орлят России» открылась на базе псковского центра «Вега»

Первая смена «Содружество Орлят России» открылась на базе центра одарённых детей «Вега». В смене участвует порядка 40 третьеклассников из Островского муниципального округа и Пскова, передаёт корреспондент телеканала «Первый Псковский».

Фото здесь и далее: «Первый Псковский»

Участнкии смены будут жить на базе центра. В масштабной образовательной программе – командные и интеллектуальные игры, мастер-классы, встречи с интересными людьми, творческие постановки и многое другое.

«Мы хотим, чтобы эта смена была яркой. Мы хотим, чтобы она у вас оставила послевкусие и вы с удовольствием ушли на лето и ещё долго вспоминали своих друзей – «Орлят России». Смена будет построена таким образом, что мы с вами отправимся в страну маленьких и великих открытий и узнаем о нашей Родине ещё больше», – рассказала в беседе с корреспондентом телеканала куратор программы «Орлята России» в Псковской области Екатерина Архипова.

В рамках программы пройдёт телемост с «орлятами» из других регионов. Он состоится в преддверии Дня России. Первая смена продлится две недели, а следом стартует вторая – с 16 по 27 июня, в которой планируют принять участие 50 ребят.

Добавим, «Орлята России» – проект, направленный на развитие социальной активности школьников младших классов. Программа разработана в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации».

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