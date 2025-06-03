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Общество

Почти 1900 случай ОРВИ выявили в Псковской области за неделю

1891 случай ОРВИ выявили в Псковской области с 26 мая по 1 июня. Доля детей до 14 лет среди заболевших – 55,2%, сообщили ПАИ в Управлении Роспотребнадзора по Псковской области.

В Пскове зарегистрирован 821 случай ОРВИ, или 43,4% от общего количества по региону.

Заболеваемость острыми кишечными инфекциями остается на уровне среднего многолетнего показателя. За неделю зарегистрировано 26 случаев, или 4,47 на 100 тысяч населения.

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