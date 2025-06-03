Почти 1900 случай ОРВИ выявили в Псковской области за неделю
1891 случай ОРВИ выявили в Псковской области с 26 мая по 1 июня. Доля детей до 14 лет среди заболевших – 55,2%, сообщили ПАИ в Управлении Роспотребнадзора по Псковской области.
В Пскове зарегистрирован 821 случай ОРВИ, или 43,4% от общего количества по региону.
Заболеваемость острыми кишечными инфекциями остается на уровне среднего многолетнего показателя. За неделю зарегистрировано 26 случаев, или 4,47 на 100 тысяч населения.
Экскурсию по очистным сооружениям Пскова провели для молодёжи специалисты горводоканала
Александр Братчиков: Позиция губернатора и его работа с федеральным центром заслуживают уважения