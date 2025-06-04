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Общество

День крановщика отмечают в России

День крановщика (День машиниста крана) отмечают в России сегодня, 4 июня. Выбор даты обусловлен тем, что в этот день в 2014 году Министерство юстиции РФ зарегистрировало приказ «Об утверждении профессионального стандарта «Машинист крана», пишет calend.ru.

Сегодняшний праздник считается неофициальным, потому что крановщики отмечают свой праздник в День строителя. Однако к инициаторам проведения 4 июня Дня крановщика присоединяется всё больше людей, которые заняты в этой профессии, а также организаций.

От работы крановщика зависит точность и скорость выполнения определённых задач. От человека, занятого в профессии машиниста крана, требуются знания геометрии, физики, а также определённые психологические характеристики.

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